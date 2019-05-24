Президент підписав указ про подолання наслідків підтоплень на Заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей. Указ №325/2019 опублікований на офіційному сайті Адміністрації президента, передає УНН.
"З метою вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої стихійним лихом на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей, що призвело до руйнувань та пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв’язку, заподіяння іншої шкоди, з метою захисту життя і здоров’я людей, надання їм допомоги постановляю", - йдеться в документі.
Так, указом доручено Кабінету міністрів України невідкладно:
1) забезпечити належну координацію та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань подолання наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, посилення контролю за реалізацією заходів щодо подолання таких наслідків;
2) вирішити в установленому порядку питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, нормалізації обстановки на постраждалих територіях;
З) разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними державними адміністраціями:
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- забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, в тому числі проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт;
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- забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності;
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- здійснювати оперативне, повне інформування населення про обстановку на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності.
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Також указом постановлено запропонувати органам місцевого самоврядування Закарпатської та Івано-Франківської областей вирішити в установленому порядку питання фінансування, надання необхідної допомоги для подолання наслідків надзвичайної ситуації на постраждалих територіях.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, станом на 19:00 в Івано-Франквській області залишаються підтопленими 48 дворогосподарств в 7 населених пунктах області. На Закарпатті залишаються підтопленими 22 будинки, 216 дворогосподарств, 892 га сільськогосподарських угідь та 52 га пасовищ.
Також на Закарпатті у райцентрі Воловець 5-класник впав у річку і його понесла течія. Його тіло знайшли 24 травня.