Президент Палестины призвал ООН прекратить боевые действия в Газе
Киев • УНН
Махмуд Аббас обратился к Генассамблее ООН с просьбой остановить военные действия в секторе Газа. Он утверждает, что израильские атаки практически уничтожили регион, делая его непригодным для жизни.
Президент Палестины призвал ООН к прекращению боевых действий в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В четверг Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой остановить военные действия в секторе Газа, утверждая, что израильские атаки практически уничтожили регион, делая его непригодным для жизни.
Это безумие не может продолжаться. Весь мир ответственен за то, что происходит с нашим народом
Напомним,
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали израильские населенные пункты, что привело к гибели около 1200 человек и захвату около 250 заложников.
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