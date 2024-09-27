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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Палестины призвал ООН прекратить боевые действия в Газе

Президент Палестины призвал ООН прекратить боевые действия в Газе

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 23:01  •  1282 просмотра

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Махмуд Аббас обратился к Генассамблее ООН с просьбой остановить военные действия в секторе Газа. Он утверждает, что израильские атаки практически уничтожили регион, делая его непригодным для жизни.

Президент Палестины призвал ООН к прекращению боевых действий в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой остановить военные действия в секторе Газа, утверждая, что израильские атаки практически уничтожили регион, делая его непригодным для жизни.

Это безумие не может продолжаться. Весь мир ответственен за то, что происходит с нашим народом

- Президент Палестины Махмуд Аббас.

Напомним,

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали израильские населенные пункты, что привело к гибели около 1200 человек и захвату около 250 заложников.

Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время26 сентября 2024, 00:11 • 17689 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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