Президент Палестини закликав ООН припинити бойові дії в Газі
Київ • УНН
Махмуд Аббас звернувся до Генасамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа. Він стверджує, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.
Президент Палестини закликав ООН до припинення бойових дій у Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У четвер Президент Палестини Махмуд Аббас звернувся до Генеральної Асамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа, стверджуючи, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.
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Нагадаємо
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували ізраїльські населені пункти, що призвело до загибелі приблизно 1200 осіб і захоплення близько 250 заручників.
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