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Президент Палестини закликав ООН припинити бойові дії в Газі

Президент Палестини закликав ООН припинити бойові дії в Газі

Київ • УНН

 • 18561 перегляди

Махмуд Аббас звернувся до Генасамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа. Він стверджує, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.

Президент Палестини закликав ООН до припинення бойових дій у Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер Президент Палестини Махмуд Аббас звернувся до Генеральної Асамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа, стверджуючи, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.

Це божевілля не може тривати. Весь світ відповідальний за те, що відбувається з нашим народом

- Президент Палестини Махмуд Аббас.

Нагадаємо

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували ізраїльські населені пункти, що призвело до загибелі приблизно 1200 осіб і захоплення близько 250 заручників.

Пентагон: Ізраїль не планує наземної операції в Лівані найближчим часом26.09.24, 03:11 • 19358 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
izrailІзраїль
reutersReuters
sektor-hazaСектор Газа
derzhava-palestynaДержава Палестина

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