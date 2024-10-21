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Президент ОАЭ путину: мы готовы помочь в разрешении "кризиса" в Украине

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21 октября 2024, 14:11  •  3241 просмотра

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Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности ОАЭ поддержать "мирные усилия" в Украине. Во время встречи с путиным он подчеркнул намерение продолжать посредничество в обмене пленными.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сказал российскому диктатору владимиру путину в понедельник, что он готов поддержать усилия по установлению мира в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

путин встретился с шейхом Мохаммедом в москве для неформальных переговоров в воскресенье, которые продолжались до полуночи в его подмосковной резиденции.

"Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными", - сказал шейх Мохаммед путину.

"И я заверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризиса и в интересах мира, в интересах обеих сторон", - добавил президент ОАЭ.

Дополнение

Объединенные Арабские Эмираты не раз помогали уже в организации обмена между Украиной и россией. В частности, благородя ОАЭ Украина вернула 103 пленных, включая 31 защитника "Азовстали". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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