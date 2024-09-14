Обмен пленными: среди освобожденных - 31 защитник «Азовстали», украинцев удалось вернуть благодаря ОАЭ

Среди 103 украинцев, которых удалось вернуть во время очередного обмена пленными - 31 защитник "Азовстали". В организации обмена помогли Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны - говорится в сообщении Координационном штаба.

Как сообщается, домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все уволенные на этот раз - мужчины: 82 солдат и сержантов; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" - 31 человек), Донетчины, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС - указали в Штабе.

Отмечается, что большинство из них получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан. Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена", - добавили в Координационном штабе.

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону

Напомним,

Накануне в рамках 56-й обмена пленными из рф домой вернулось 49 украинцев и украинок. Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди.