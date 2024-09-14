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Обмін полоненими: серед звільнених - 31 захисник "Азовсталі”, українців вдалось повернути завдяки ОАЕ

Обмін полоненими: серед звільнених - 31 захисник "Азовсталі”, українців вдалось повернути завдяки ОАЕ

Київ • УНН

 • 28024 перегляди

Україна повернула 103 полонених, включаючи 31 захисника "Азовсталі". Обмін відбувся за сприяння ОАЕ, більшість звільнених потребують медичної допомоги через травми та захворювання.

Серед 103 українців, яких вдалось повернути під час чергового обміну полоненими - 31 захисник "Азовсталі". В організації обміну допомогли Об'єднані Арабські Емірати. Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони

- йдеться у повідомленні Координаційному штабу.

Як повідомляється, додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС

- вказали в Штабі.

Зазначається, що більшість з них зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.

"Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян. Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну", - додали в Координаційному штабі.

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону14.09.24, 14:22 • 117056 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні в рамках 56-й обміну полоненими з рф додому повернулось 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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