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Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону

Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону

Київ • УНН

 • 117056 перегляди

Україна успішно провела обмін полоненими з росією. В результаті 103 українських військовослужбовців були звільнені з російського полону та повернулися на Батьківщину.

Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. Про це у суботу розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, з полону вдалось повернути 82 рядових та сержантів, а також  21 офіцера. Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Повернулись воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

Нагадаємо

Напередодні в рамках 56-го обміну полоненими з рф додому повернулось 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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