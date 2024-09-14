Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону
Київ • УНН
Україна успішно провела обмін полоненими з росією. В результаті 103 українських військовослужбовців були звільнені з російського полону та повернулися на Батьківщину.
Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. Про це у суботу розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - написав Зеленський у Telegram.
За його словами, з полону вдалось повернути 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера. Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.
Повернулись воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.
Нагадаємо
Напередодні в рамках 56-го обміну полоненими з рф додому повернулось 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.