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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 11:22  •  12652 просмотра

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Украина успешно провела обмен пленными с россией. В результате 103 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена и вернулись на Родину.

Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. Об этом в субботу рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, из плена удалось вернуть 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера. Это защитники Киевской, Донецкой, Мариуполя и "Азовстали", Луганской, Запорожской, Харьковской областей.

Вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники и полицейские.

Напомним

Накануне в рамках 56-го обмена пленными с рф домой вернулось 49 украинцев и украинок. Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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