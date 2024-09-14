Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. Об этом в субботу рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, из плена удалось вернуть 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера. Это защитники Киевской, Донецкой, Мариуполя и "Азовстали", Луганской, Запорожской, Харьковской областей.

Вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники и полицейские.

Напомним

Накануне в рамках 56-го обмена пленными с рф домой вернулось 49 украинцев и украинок. Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди.