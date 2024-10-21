Президент ОАЕ Путіну: ми готові допомогти у вирішенні "кризи" в Україні
Київ • УНН
Шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нагаян заявив про готовність ОАЕ підтримати «мирні зусилля» в Україні. Під час зустрічі з путіним він підкреслив намір продовжувати посередництво в обміні полоненими.
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нагаян сказав російському диктатору володимиру путіну в понеділок, що він готовий підтримати зусилля зі встановлення миру в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
путін зустрівся з шейхом Мохаммедом у москві для неформальних переговорів у неділю, які тривали до опівночі в його підмосковній резиденції.
"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими", - сказав шейх Мохаммед путіну.
"І я запевняю вас, що ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання кризи і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - додав президент ОАЕ.
Доповнення
Об'єднані Арабські Емірати неодноразово допомагали вже в організації обміну між Україною та Росією. Зокрема, завдяки ОАЕ Україна повернула 103 полонених, включно з 31 захисником "Азовсталі".