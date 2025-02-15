Президент о контрактах для мужчин 18-24 лет: такой вариант понятен американским партнерам
Киев • УНН
Президент заявил, что американские партнеры понимают инициативу контрактов для мужчин 18-24 лет. Проект предусматривает добровольную службу с выплатой 1 млн грн и льготной ипотекой.
Вариант со спецконтрактами для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет для добровольного привлечения в Вооруженные силы Украины понятен американским партнерам. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
«Все начали понимать, что появился контракт. Мне кажется, что это был очень правильный, верный шаг с нашей стороны. Не бусификация. Это очень понятно американским партнерам, потому что у них вся армия контрактная. И это им понятно, что здесь предлагается контракт. Я им сказал: да, есть контракты на молодых людей, но давайте пожалеем, давайте немного подумаем...», - сказал Зеленский.
Дополнение
Министерство обороны запустило проект «Контракт 18-24» - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.
Ранее сообщалось, что американские политики из обеих партий давили на Президента Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.