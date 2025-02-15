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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122994 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 117342 перегляди

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Президент про контракти для чоловіків 18-24 років: такий варіант зрозумілий американським партнерам

Президент про контракти для чоловіків 18-24 років: такий варіант зрозумілий американським партнерам

Київ • УНН

 • 24928 перегляди

Президент заявив, що американські партнери розуміють ініціативу контрактів для чоловіків 18-24 років. Проєкт передбачає добровільну службу з виплатою 1 млн грн та пільговою іпотекою.

Варіант зі спецконтрактами для молодих чоловіків у віці 18-24 років для добровільного залучення до Збройних сил України зрозумілий американським партнерам. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, що це був дуже правильний, вірний крок з нашого боку. Не бусифікація. Це дуже зрозуміло американським партнерам, тому що в них вся армія контрактна. І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Я їм сказав: так, є контракти на молодих людей, але давайте пожаліємо, давайте трохи подумаємо...", - сказав Зеленський.

Доповнення

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

Раніше повідомлялося, що американські політики з обох партій тиснули на Президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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