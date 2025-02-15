Президент про контракти для чоловіків 18-24 років: такий варіант зрозумілий американським партнерам

Варіант зі спецконтрактами для молодих чоловіків у віці 18-24 років для добровільного залучення до Збройних сил України зрозумілий американським партнерам. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, що це був дуже правильний, вірний крок з нашого боку. Не бусифікація. Це дуже зрозуміло американським партнерам, тому що в них вся армія контрактна. І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Я їм сказав: так, є контракти на молодих людей, але давайте пожаліємо, давайте трохи подумаємо...", - сказав Зеленський.

Доповнення

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

Раніше повідомлялося, що американські політики з обох партій тиснули на Президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.