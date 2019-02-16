Президент Латвии считает, что ЕС должен объединиться для укрепления безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Евросоюз должен объединиться, чтобы способствовать укреплению безопасности во всем мире. Об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
“Мировой порядок, заложенный после Второй мировой войны, рушится, и нам надо быть готовыми реагировать на это, — приводит слова Вейониса в ночь на субботу пресс-служба президента. — Поэтому важно укрепить единство Евросоюза и самим активно действовать, чтобы взять ответственность за свою безопасность, а также укрепить роль ЕС в области безопасности во всем мире”.
Он напомнил, что ранее правительство Латвии приняло решение довести уровень расходов на оборону до 2% ВВП.
“Однако нам нельзя останавливаться, надо продолжать работать, чтобы не только укрепить военную безопасность, но и укрепить нашу устойчивость против новых угроз, например, в области гибридных войн”, — считает Вейонис.
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55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof 15-17 февраля. Около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира обсуждают на ней будущее европейской архитектуры безопасности.
Как сообщал УНН, все режимы контроля за ядерным оружием находится под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
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