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Президент Латвії вважає, що ЄС повинен об'єднатися для зміцнення безпеки

Президент Латвії вважає, що ЄС повинен об'єднатися для зміцнення безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Євросоюз повинен об'єднатися, щоб сприяти зміцненню безпеки в усьому світі. Про це президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

“Світовий порядок, закладений після Другої світової війни, руйнується, і нам треба бути готовими реагувати на це, — наводить слова Вейоніса в ніч на суботу прес-служба президента. — Тому важливо зміцнити єдність Євросоюзу і самим активно діяти, щоб взяти відповідальність за свою безпеку, а також зміцнити роль ЄС в галузі безпеки в усьому світі”.

Він нагадав, що раніше уряд Латвії прийняв рішення довести рівень витрат на оборону до 2% ВВП.

“Однак нам не можна зупинятися, треба продовжувати працювати, щоб не тільки зміцнити військову безпеку, але і зміцнити нашу стійкість проти нових загроз, наприклад, в області гібридних воєн”, — вважає Вейоніс.

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55-а за рахунком Мюнхенська конференція з безпеки проходить в готелі Bayerischer Hof з 15 по 17 лютого. Близько 600 політиків, представників ділових і наукових кіл, а також правозахисних організацій з усього світу обговорюють на ній майбутнє європейської архітектури безпеки.

Як повідомляв УНН, увесь режим контролю за ядерною зброєю перебуває під загрозою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки.

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