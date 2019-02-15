У НАТО готуються до розміщення Росією ядерних ракет у Європі

"Ми хочемо, щоб Росія повернулася до виконання Договору (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності – ред.), але готуємося до нових реалій у світі без ДРСМД, а також до розміщення Росією в Європі більшої кількості ядерних ракет", - зазначив Столтенберг.

За його словами, відповідь Альянсу буде поміркованою та об’єднаною. Крім того, Столтенберг ще раз заявив, що в НАТО не мають наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

Нагадаємо, Росія призупинила участь у ДРСМД.

Як повідомляв УНН, у Міноборони України заявили, що РФ порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, коли наблизила до кордонів з Україною ракетні комплекси "Іскандер.