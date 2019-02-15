У НАТО готуються до розміщення Росією ядерних ракет у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У НАТО готуються до розміщення Росією в Європі більшої кількості ядерних ракет. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.
"Ми хочемо, щоб Росія повернулася до виконання Договору (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності – ред.), але готуємося до нових реалій у світі без ДРСМД, а також до розміщення Росією в Європі більшої кількості ядерних ракет", - зазначив Столтенберг.
За його словами, відповідь Альянсу буде поміркованою та об’єднаною. Крім того, Столтенберг ще раз заявив, що в НАТО не мають наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.
Нагадаємо, Росія призупинила участь у ДРСМД.
Як повідомляв УНН, у Міноборони України заявили, що РФ порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, коли наблизила до кордонів з Україною ракетні комплекси "Іскандер.