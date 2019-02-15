В НАТО готовятся к размещению Россией ядерных ракет в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В НАТО готовятся к размещению Россией в Европе большего количества ядерных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим, чтобы Россия вернулась к выполнению Договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ред.), но готовимся к новым реалиям в мире без ДРСМД, а также к размещению Россией в Европе большего количества ядерных ракет", - отметил Столтенберг.
По его словам, ответ Альянса будет рассудительным и объединенным. Кроме того, Столтенберг еще раз заявил, что в НАТО не имеют намерения размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.
Напомним, Россия приостановила участие в ДРСМД.
Как сообщал УНН, в Минобороны Украины заявили, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер".