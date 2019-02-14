У Міноборони розповіли про порушення Росією договору про ракети щодо України

"Україна є учасником підписання Договору (РСМД– ред.), Україна ніколи його не порушувала… Росія почала набагато раніше не виконувати Договір про ракети . Що стосується України – вони почали його порушувати тоді, коли наблизили до кордонів з Україною на відстань буквально 50 км свої ракетні комплекси "Іскандер". Він на сьогодні розташований в Ростовській, Краснодарській, Белгородській областях і є безпосередньою загрозою для України", - сказав міністр.

За словами Полторака, Україна, звичайно, засуджує таку діяльність Російської Федерації, підтримує дії і плани партнерів по НАТО.

"Що стосується безпосередньо ЗС України, виходячи з наших можливостей, ми плануємо і виконуємо роботу щодо мінімізації загроз з боку РФ по відношенню до України", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробляє протикорабельну ракету, яка буде достатньо ефективною для того, щоб забезпечити інтереси держави у Чорному морі.