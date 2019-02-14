В Минобороны рассказали о нарушении Россией договора о ракетах по Украине

"Украина является участником подписания Договора (РСМД- ред.), Украина никогда его не нарушала ... Россия начала намного раньше не выполнять Договор о ракетах. Что касается Украины - они начали его нарушать, когда приблизили к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Он сегодня находится в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях и является непосредственной угрозой для Украины", - сказал министр.

По словам Полторак, Украина, конечно, осуждает такую деятельность Российской Федерации, поддерживает действия и планы партнеров по НАТО.

"Что касается непосредственно ВС Украины, исходя из наших возможностей, мы планируем и выполняем работу по минимизации угроз со стороны РФ по отношению к Украине", - добавил он.

Напомним, Украина разрабатывает противокорабельные ракеты, которые будут достаточно эффективны для того, чтобы обеспечить интересы государства в Черном море.