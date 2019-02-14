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Полторак розповів про розробку нової протикорабельної ракети

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна розробляє протикорабельну ракету, яка буде достатньо ефективною для того, щоб забезпечити інтереси держави у Чорному морі. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні працюємо над тими можливостями, які є. Ми розробляємо протикорабельну ракету, в цьому році розробка має бути завершена", - сказав Полторак.

За його словами, нова ракета буде як морського базування, так і сухопутного.

"Вона буде мобільною і достатньо ефективною для того, щоб зберегти морське узбережжя і забезпечити наші інтереси у Чорному морі", - додав він.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України.

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