Полторак розповів про розробку нової протикорабельної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна розробляє протикорабельну ракету, яка буде достатньо ефективною для того, щоб забезпечити інтереси держави у Чорному морі. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні працюємо над тими можливостями, які є. Ми розробляємо протикорабельну ракету, в цьому році розробка має бути завершена", - сказав Полторак.
За його словами, нова ракета буде як морського базування, так і сухопутного.
"Вона буде мобільною і достатньо ефективною для того, щоб зберегти морське узбережжя і забезпечити наші інтереси у Чорному морі", - додав він.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України.