Полторак розповів про розробку нової протикорабельної ракети

"Ми сьогодні працюємо над тими можливостями, які є. Ми розробляємо протикорабельну ракету, в цьому році розробка має бути завершена", - сказав Полторак.

За його словами, нова ракета буде як морського базування, так і сухопутного.

"Вона буде мобільною і достатньо ефективною для того, щоб зберегти морське узбережжя і забезпечити наші інтереси у Чорному морі", - додав він.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України.