Полторак рассказал о разработке новой противокорабельной ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина разрабатывает противокорабельные ракеты, которая будет достаточно эффективной для того, чтобы обеспечить интересы государства в Черном море. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня работаем над теми возможностями, которые есть. Мы разрабатываем противокорабельную ракету, в этом году разработка должна быть завершена", - сказал Полторак.
По его словам, новая ракета будет как морского базирования, так и сухопутного.
"Она будет мобильной и достаточно эффективной для того, чтобы сохранить морское побережье и обеспечить наши интересы в Черном море", - добавил он.
Напомним, в Министерстве обороны назвали пять стратегических целей для реформирования Вооруженных Сил Украины.