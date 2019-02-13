У Міноборони назвали 5 стратегічних цілей для реформування ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"Реформування Збройних Сил України здійснюється відповідно до п’яти стратегічних цілей, визначених для сил оборони у Стратегічному оборонному бюлетні україни та деталізованих для Збройних Сил України у Державній програмі розвитку Зброних Сил України на період до 2020 року", - зазначив Дем'яненко.
П’ять стратегічних цілей:
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- розвиток системи управління;
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- удосконалення оборонного планування;
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- набуття спроможностей виконувати завдання з оборони держави;
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- створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення;
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- професіоналізація та створення військового резерву.
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Нагадаємо, у Збройних силах України виконали 68% від загального плану реформування.