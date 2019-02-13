У Міноборони назвали 5 стратегічних цілей для реформування ЗСУ

"Реформування Збройних Сил України здійснюється відповідно до п’яти стратегічних цілей, визначених для сил оборони у Стратегічному оборонному бюлетні україни та деталізованих для Збройних Сил України у Державній програмі розвитку Зброних Сил України на період до 2020 року", - зазначив Дем'яненко.

П’ять стратегічних цілей:



розвиток системи управління;



удосконалення оборонного планування;



набуття спроможностей виконувати завдання з оборони держави;



створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення;



професіоналізація та створення військового резерву.



Нагадаємо, у Збройних силах України виконали 68% від загального плану реформування.