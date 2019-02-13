В Минобороны назвали 5 стратегических целей для реформирования ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Министерстве обороны назвали пять стратегических целей для реформирования Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"Реформирование Вооруженных Сил Украины осуществляется в соответствии с пятю стратегических целей, определенных для сил обороны в Стратегическом оборонном бюллетене Украины и детализированных для Вооруженных Сил Украины в Государственной программе развития Зброних Сил Украины на период до 2020 года", - отметил Демьяненко.
Пять стратегических целей:
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- развитие системы управления;
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- усовершенствования оборонного планирования;
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- приобретение способностей выполнять задачи по обороне государства;
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- создание единой системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения;
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- профессионализация и создание военного резерва.
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Напомним, в Вооруженных силах Украины выполнили 68% от общего плана реформирования.