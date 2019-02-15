Режим контролю за ядерною зброєю перебуває під загрозою – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Увесь режим контролю за ядерною зброєю перебуває під загрозою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.
"Зараз увесь режим контролю за ядерною зброєю перебуває під загрозою. Росія, порушуючи Договір (Договір про обмеження ракет малої і середньої дальності - ред.), розмістила декілька батальйонів нових ракетних систем SSC-8. Ці ракети мобільні, їх легко приховати, вони здатні нести ядерні заряди. Вони можуть досягти європейські міста, наприклад, Мюнхен", - зазначив Столтенберг.
За його словами, Росія ще має шанс повернутися до виконання Договору.
"Ми закликаємо Росію скористатися цією можливістю та знищити ракети", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, Росія призупинила участь у Договорі про обмеження ракет малої і середньої дальності.
Також УНН повідомляв, що у НАТО вперше серйозно розглянуть можливість розірвання ДРСМД.