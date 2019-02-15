Режим контроля за ядерным оружием находится под угрозой – Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Весь режим контроля за ядерным оружием находится под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Сейчас весь режим контроля за ядерным оружием находится под угрозой. Россия, нарушая Договор (Договор об ограничении ракет малой и средней дальности - ред.), разместила несколько батальонов новых ракетных систем SSC-8. Эти ракеты мобильны, их легко скрыть, они способны нести ядерные заряды. Они могут достичь европейские города, например, Мюнхена", - отметил Столтенберг.
По его словам, Россия еще имеет шанс вернуться к исполнению Договора.
"Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью и уничтожить ракеты", - добавил Столтенберг.
Напомним, Россия приостановила участие в Договоре об ограничении ракет малой и средней дальности.
Также УНН сообщал, что в НАТО впервые серьезно рассмотрят возможность расторжения ДРСМД.