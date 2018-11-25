Президент Латвии посетил зону боевых действий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Латвии Раймондс Вейонис сегодня посетил на Донбассе район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Начальник штаба - первый заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный провел рабочую встречу с президентом Латвийской Республики господином Вейонисом в рамках его визита в Украину с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в ходе встречи Залужный подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.
В течение визита президент Латвии мог наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, а и мирного населения. В частности Вейонис осмотрел разрушенные русскими жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры. Также президент Латвийской Республики посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных.
Напомним, вчера на брифинге в Киеве Раймондс Вейонис заявил, что санкции против Российской Федерации должны продолжаться до полного выполнения ею минских соглашений.