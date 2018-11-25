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Президент Латвії відвідав зону бойових дій на Донбасі

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Латвії Раймондс Вейоніс сьогодні відвідав на Донбасі район проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

“Начальник штабу — перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний провів робочу зустріч з президентом Латвійської Республіки паном Раймондсом Вейонісом в рамках його візиту до України з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, в ході зустрічі Залужний підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.

Упродовж візиту президент Латвії мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Зокрема Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури. Також президент Латвійської Республіки відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових.

Нагадаємо, вчора на брифінгу у Києві Вейоніс заявив, що санкції проти Російської Федерації повинні продовжуватися до повного виконання нею мінських угод.

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