Президент Колумбии сравнил вредность кокаина и виски: что он заявил

«Запрещенный, - потому что из Латинской Америки, но совсем не хуже виски», - соответствующее заявление президент Колумбии Густаво Петро сделал во вторник, 5 февраля, посреди беспрецедентного заседания Совета министров, которое состоялось в Casa de Nariño (официальная резиденция президента Колумбии).

Передает УНН со ссылкой на Semana.

Запрет кокаина в Колумбии обусловлен тем, что его производят в Латинской Америке, а не тем, что он хуже виски, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Чиновник имел длинную речь о ситуации в стране, и посреди нее прямо заявил, что «кокаин не более вреден, чем виски». Соответственно, если бы его потребление было легализовано, продолжил Густаво Петро, то страны Латинской Америки могли бы потратить эти средства на собственное развитие.

Напомним,

В штате Вашингтон возле канадской границы обнаружили два рюкзака с кокаином на сумму более 1,1 млн долларов. Патрульные нашли 30 упаковок с белым веществом в лесопарке Линдена.

Бывшая звезда сборной Бельгии Наинголлана задержана по делу о контрабанде наркотиков