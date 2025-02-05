Президент Колумбії порівняв шкідливість кокаїну та віскі: що він заявив

"Заборонений, - бо з Латинської Америки, але зовсім не гірше за віскі", - відповідну заяву президент Колумбії Густаво Петро зробив у вівторок, 5 лютого, посеред безпрецедентного засідання Ради міністрів, яка відбулася у Casa de Nariño (офіційна резиденція президента Колумбії).

Передає УНН із посиланням на Semana.

Заборона кокаїну в Колумбії зумовлена тим, що його виробляють у Латинській Америці, а не тому, що він гірше за віскі, заявив президент Колумбії Густаво Петро.

Посадовець мав довгу промову щодо ситуації у країні, і посеред неї прямо заявив, що "кокаїн не більш шкідливий, ніж віскі". Відповідно, якби його споживання було легалізовано, продовжив Густаво Петро, то країни Латинської Америки могли б витратити ці кошти на власний розвиток.

Нагадаємо

У штаті Вашингтон біля канадського кордону виявили два рюкзаки з кокаїном на суму понад 1,1 млн доларів. Патрульні знайшли 30 упаковок з білою речовиною в лісопарку Ліндена.

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