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Президент Израиля шокирован рекомендацией не носить кипу в Германии

Президент Израиля шокирован рекомендацией не носить кипу в Германии

Киев  •  УНН

 • 14075 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Предостережение евреям в Германии об опасности ношения кипы является "капитуляцией перед антисемитизмом", заявил в воскресенье, 26 мая, президент Израиля Реувен Ривлин, передает агентство AFP. Так он отреагировал на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, который ранее признал опасность ношение кипы в стране, передает УНН со ссылкой на DW.

"Опасения относительно безопасности немецких евреев - это капитуляция антисемитизма и допущения, что евреи опять не находятся в безопасности на немецкой земле", - сказал Ривлин.

Президент Израиля добавил, что замечания Кляйна "глубоко шокировали» его.

"Мы никогда не подчинимся, никогда не опустим наш взгляд и никогда не будем реагировать на антисемитизм с поражением - и ожидаем и требуем, чтобы наши союзники действовали так же", - сказал президент Израиля. Он также отметил ответственность германских властей за безопасность евреев в стране. "Ответственность за благосостояние, свободу и право исповедовать религию каждого члена немецкой еврейской общины несет на себе немецкое правительство и его правоохранительные органы", - подчеркнул Ривлин.

По данным министерства внутренних дел Германии, в прошлом году количество преступлений на фоне антисемитизма выросло на 20 процентов - до 1799. При этом в девяти из 10 случаях в таких преступлениях виноваты носители праворадикальной идеологии. По словам Кляйна, некоторые преступления также совершают мусульмане, которые "смотрят арабские телеканалы, где подаются отрицательные образы Израиля и евреев".

Как сообщал УНН, немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающей к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов.

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