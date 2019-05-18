Бундестаг визнав бойкот ізраїльських товарів антисемітизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Німецький бундестаг засудив політичний рух BDS, що закликає до бойкоту ізраїльських товарів, як антисемітське. Відповідна петиція, яку спільно подали партії ХДС/ХСС, СДПН, ВДП та "зелені", була прийнята в п'ятницю, 17 травня, переважною більшістю голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
На думку парламентаріїв, заклики до культурної, політичної та економічної ізоляції Ізраїлю, яку символізують, зокрема, наклейки "Do not buy" ("не купуй" - ред), нагадують "найстрашніший період німецької історії". У той же час депутати зажадали від уряду ФРН не сприяти проведенню будь-яких заходів прихильниками руху BDS.
"Аргументація і методи руху BDS є антисемітськими", - йдеться в заяві політиків. - "Вони таврують громадян Ізраїлю, які сповідують іудаїстську віру, як єдине ціле".
При цьому петиція партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) з вимогою заборонити рух BDS на всій території ФРН не знайшла широкої підтримки.
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Абревіатура BDS означає "Boycott, Divestment and Sanctions", що перекладається з англійської як "бойкот, відсутність інвестицій і санкції". Прихильники даного руху, заснованого в 2005 році з ініціативи 170 палестинських організацій, закликають відмовитися від покупки ізраїльських товарів до тих пір, поки Ізраїль не припинить "окупацію всіх арабських земель" і не визнає право палестинських біженців на повернення на батьківщину.
Глава Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер вітав ініціативу партій ХДС/ХСС, СДПН, ВДП та "зелених". "Нарешті рух бойкоту Ізраїлю буде на державному рівні називатися своїм справжнім ім'ям, а саме: антисемітським", - заявив він.
Він додав, що це рішення стане важливим стовпом в боротьбі з антисемітизмом і зміцнить прагнення забезпечити безпеку Ізраїлю як основоположну державну ідею в Німеччині.
Нагадаємо, в Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів по відношенню до євреїв все ще існують.