В Україні все ще існує старий вид антисемітизму - посол

КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів по відношенню до євреїв все ще існують. Про це заявив Посол Ізраїлю в Україні Джоен Ліон, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає кореспондент УНН.