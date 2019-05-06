В Україні все ще існує старий вид антисемітизму - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні немає насильницького антисемітизму, але прояви стереотипів по відношенню до євреїв все ще існують. Про це заявив Посол Ізраїлю в Україні Джоен Ліон, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає кореспондент УНН.
"Так, в Україні немає насильницького антисемітизму, уряд робить все можливе, щоб боротися з антисемітизмом. Але, тим не менше, все ще існує старий вид антисемітизму, коли в тому, що, можливо, зробив один єврей, потім звинувачується вся єврейська громада. Це було все ще сильно. Досі існує сильна думка, що світом правлять євреї", - заявив посол.
За його словами, ці прояви анісемітизму почалися не з сьогоднішнього дня.
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"Ми повинні боротися з цим і ми зробимо це разом з українським урядом, і я впевнений, що нам вдасться боротися разом", - додав він.
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