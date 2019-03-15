В Польше растет ненависть к мусульманам и украинцам

КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным прокуратуры Польши, в течение последних двух лет возросло количество преступлений против украинцев, однако зарегистрированные нападения составляют лишь 5% от всех случаев агрессии. Также растет ненависть к мусульманам, о чем свидетельствуют данные, собранные польским изданием Newsweek, передает УНН.