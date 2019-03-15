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В Польше растет ненависть к мусульманам и украинцам

Киев • УНН

 • 40851 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным прокуратуры Польши, в течение последних двух лет возросло количество преступлений против украинцев, однако зарегистрированные нападения составляют лишь 5% от всех случаев агрессии. Также растет ненависть к мусульманам, о чем свидетельствуют данные, собранные польским изданием Newsweek, передает УНН.

В Польше растет ненависть к мусульманам и украинцам

Прокуратура связывает количество нападений на почве ненависти с общим подъемом преступности в Польше. В годы такие преступления составляли 0,14%. При этом по статистике сокращаются нападения на ромов и евреев, и растет количество нападений на украинцев и мусульман.

Часть этих преступлений не учитывается, если дело касается уничтожения имущества, поскольку в таком случае невозможно доказать, из каких именно побуждений это было совершено.

Жертвы насилия на почве ненависти часто опасаются сообщать о нападениях, поскольку находятся в Польше нелегально. Иногда они молчат, поскольку работают без необходимых разрешений.

По данным омбудсмена Польши, самой распространенной причиной дискриминации является этническое происхождение людей. В частности, именно такую причину нападений указали 49% тех, кто потерпел насилия на почве ненависти.

Для того, чтобы избежать проблем, украинцы избегают разговоров по-украински, а мусульмане надевают куртки с капюшоном, чтобы прикрыть традиционные элементы одежды. Темнокожие жертвы нападений пытаются надевать закрытую одежду.

Также эмигранты пытаются держаться ближе к дому и находятся в состоянии тревоги, когда удаляются от него. Они часто страдают депрессией и внезапных эмоциональных вспышек.

Как сообщал УНН, украинцы стали чаще пользоваться банковскими услугами в Польше.

Напомним, в прошлом году Польша выдала украинцам почти 850 тыс. виз.

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