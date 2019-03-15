Українці стали частіше користуватись банківськими послугами у Польщі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість українців, які стали користуватись банківськими послугами у Польщі, зросла. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати польського дослідження "Барометр трудової імміграції".
Число українців, котрі використовують послуги польських банків, збільшилося до 22% у другій половині 2018 року з 12,8% у першій половині 2018 року. Експерти стверджують, що це результат розвитку пропозиції послуг, адаптованих до потреб українців. Наприклад, банки беруть на роботу українськомовних консультантів та створюють рекламу їхньою мовою.
За інформацією Національного банку Польщі, протягом трьох кварталів минулого року в Україну було перераховано з Польщі 9,9 млрд злотих (2,3 млрд євро), тобто на 13 % більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляв УНН, українці у лютому наростили валютні депозити у банках.
Нагадаємо, Польща за рік видала українцям майже 850 тис. віз.