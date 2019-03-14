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Українці у лютому наростили валютні депозити у банках

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У лютому обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 1,6% - до 8,5 млрд дол. США. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Українці у лютому наростили валютні депозити у банках

При цьому, за оперативними даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за лютий 2019 року збільшився на 2,8% - до 275 млрд грн.

За лютий валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 3,1% - до 4,9 млрд дол. США. Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за лютий 2019 року, за оперативними даними, збільшився на 0,4% - до майже 269,25 млрд грн.

Загалом у лютому депозити, залучені на рахунки резидентів, зросли на 0,5% - до майже 939,35 млрд грн.

Нагадаємо, українці у січні наростили гривневі депозити у банках на 0,5%.

Також нагадаємо, українці за рік наростили депозити у валюті на 1,6%.

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