Українці у січні наростили гривневі депозити у банках на 0,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за січень 2019 року збільшився на 0,5% - до 269,44 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
При цьому, за оперативними даними НБУ, у січні обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті зріс на 0,2% - до 8,41 млрд дол. США.
Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за січень 2019 року, за оперативними даними, зменшився на 1% - до майже 268,47 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках зменшився на 3,6% - до майже 4,75 млрд дол. США.
Загалом у січні депозити, залучені на рахунки резидентів, зросли на 0,1% - до майже 933,8 млрд грн.
Нагадаємо, українці за рік наростили депозити у валюті на 1,6%.