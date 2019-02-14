Украинцы в январе увеличили гривневые депозиты в банках на 0,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за январь 2019 года увеличился на 0,5% - до 269,44 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
При этом, по оперативным данным НБУ, в январе объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте вырос на 0,2% - до 8,41 млрд долл. США.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за январь 2019 года, по оперативным данным, уменьшился на 1% - до почти 268,47 млрд грн. За январь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках уменьшился на 3,6% - до почти 4,75 млрд долл. США.
Всего в январе депозиты, привлеченные на счета резидентов, выросли на 0,1% - до почти 933,8 млрд грн.
Напомним, украинцы за год нарастили депозиты в валюте на 1,6%.