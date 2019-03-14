Украинцы в феврале нарастили валютные депозиты в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В феврале объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 1,6% - до 8,5 млрд долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
При этом, по оперативным данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за февраль 2019 года увеличился на 2,8% - до 275 млрд грн.
За февраль валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 3,1% - до 4,9 млрд долл. США. Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за февраль 2019 года, по оперативным данным, увеличился на 0,4% - до почти 269,25 млрд грн.
Всего в феврале депозиты, привлеченные на счета резидентов, выросли на 0,5% - до почти 939,35 млрд грн.
Напомним, украинцы в январе нарастили гривневые депозиты в банках на 0,5%.
Также напомним, украинцы за год нарастили депозиты в валюте на 1,6%.