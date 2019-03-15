Украинцы стали чаще пользоваться банковскими услугами в Польше - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество украинцев, которые стали пользоваться банковскими услугами в Польше, возросло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты польского исследования "Барометр трудовой иммиграции".
Число украинцев, которые используют услуги польских банков, увеличилось до 22% во второй половине 2018 года с 12,8% в первой половине 2018 года. Эксперты утверждают, что это результат развития предложения услуг, адаптированных к потребностям украинцев. Например, банки берут на работу украиноязычных консультантов и создают рекламу на их языке.
По информации Национального банка Польши, в течение трех кварталов прошлого года в Украине было перечислено из Польши 9,9 млрд злотых (2,3 млрд евро), то есть на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал УНН, украинцы в феврале нарастили валютные депозиты в банках.
Напомним, Польша за год выдала украинцам почти 850 тыс. виз.