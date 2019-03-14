Польща за рік видала українцям майже 850 тис. віз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Польща у минулому році видала майже 850 тис. віз громадянам України. Про це заявив голова польської дипломатії Яцек Чапутовіч, представляючи у сеймі пріоритети польської зовнішньої політики у 2019 році, передає УНН.
"Багато громадян України працюють в Польщі, наші консули в минулому році видали майже 850 тис. віз. У Польщі також близько 40 тис. українських студентів", - сказав Чапутовіч.
Він також заявив, що відносини між Польщею та Україною щодо практичного співробітництва в областях військового співробітництва та політики безпеки і енергетики дуже хороші. Товарообіг між двома державами в 2018 році збільшився на 9% в порівнянні з 2017 роком.
Як повідомляв УНН, раніше у четвер Польща вчергове закликала Росію відпустити ув'язнених українських моряків, і гарантувати свободу судноплавства в районі Керченської протоки.