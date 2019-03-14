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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша призывает Россию отпустить пленных украинских моряков

Киев • УНН

 • 14056 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Польша призывает Россию отпустить заключенных украинских моряков, и гарантировать свободу судоходства в районе Керченского пролива. Об этом заявил посольство Польши в Украине в Twitter, передает УНН.

Польша призывает Россию отпустить пленных украинских моряков

"Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Требуем возвращения полной территориальной целостности Украины... Требуем освобождения моряков и свободы судоходства", - говорится в заявлениях посольства.

Как сообщал УНН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что члены экипажей украинских судов, задержаны властями Российской Федерации в Керченском проливе 25 ноября 2018, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Украинские Национальные Новости

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