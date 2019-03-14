Польша призывает Россию отпустить пленных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Польша призывает Россию отпустить заключенных украинских моряков, и гарантировать свободу судоходства в районе Керченского пролива. Об этом заявил посольство Польши в Украине в Twitter, передает УНН.
"Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Требуем возвращения полной территориальной целостности Украины... Требуем освобождения моряков и свободы судоходства", - говорится в заявлениях посольства.
Как сообщал УНН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что члены экипажей украинских судов, задержаны властями Российской Федерации в Керченском проливе 25 ноября 2018, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.