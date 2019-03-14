Польща закликає Росію відпустити полонених українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Польща закликає Росію відпустити ув'язнених українських моряків, та гарантувати свободу судноплавства в районі Керченської протоки. Про це заявило посольство Польщі в Україні у Twitter, передає УНН.
"Підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Вимагаємо повернення повної територіальної цілісності України... Вимагаємо звільнення моряків та свободи судноплавання", - зазначено у заявах посольства.
Як повідомляв УНН, управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що члени екіпажів українських суден, затримані владою Російської Федерації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими та перебувати під захистом згідно Третьої Женевської конвенції.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.