У Польщі зростає ненависть до мусульман та українців

КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними прокуратури Польщі, протягом останніх двох років зросла кількість злочинів проти українців, однак зареєстровані напади складають лише 5% від усіх випадків агресії. Також зростає ненависть до мусульман, про що свідчать дані, зібрані польским виданням Newsweek, передає УНН.