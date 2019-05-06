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В Украине все еще существует старый вид антисемитизма - посол

Киев  •  УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине нет насильственного антисемитизма, но проявления стереотипов по отношению к евреям все еще существуют. Об этом заявил Посол Израиля в Украине Джоэн Лион, выступая на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.

"Да, в Украине нет насильственного антисемитизма, правительство делает все возможное, чтобы бороться с антисемитизмом. Но, тем не менее, все еще существует старый вид антисемитизма, когда в том, что, возможно, сделал один еврей, затем обвиняет всю еврейскую общину. Это было все еще сильно. До сих пор сильна мысль, что миром правят евреи", - заявил посол.

По его словам, эти проявления анисемитизма начались не с сегодняшнего дня.

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"Мы должны бороться с этим и мы сделаем это вместе с украинским правительством, и я уверен, что нам удастся бороться вместе", - добавил он.

Напомним, в Польше растет ненависть к мусульманам и украинцам.

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