В Украине все еще существует старый вид антисемитизма - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине нет насильственного антисемитизма, но проявления стереотипов по отношению к евреям все еще существуют. Об этом заявил Посол Израиля в Украине Джоэн Лион, выступая на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент УНН.
"Да, в Украине нет насильственного антисемитизма, правительство делает все возможное, чтобы бороться с антисемитизмом. Но, тем не менее, все еще существует старый вид антисемитизма, когда в том, что, возможно, сделал один еврей, затем обвиняет всю еврейскую общину. Это было все еще сильно. До сих пор сильна мысль, что миром правят евреи", - заявил посол.
По его словам, эти проявления анисемитизма начались не с сегодняшнего дня.
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"Мы должны бороться с этим и мы сделаем это вместе с украинским правительством, и я уверен, что нам удастся бороться вместе", - добавил он.
Напомним, в Польше растет ненависть к мусульманам и украинцам.