В правительстве назвали количество евреев в Украине

"По нашей оценке, более 120 000 евреев и лиц с еврейскими корнями живет сегодня в Украине", - сообщил он.



Вице-премьер министр Украины добавил, что более 70 учебных классах в Украине евреи и лица с еврейскими корнями могут получать образование на родном языке в общеобразовательных учебных заведениях.



Кроме того, по его словам, за предыдущие два года в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, а проявления вандализма антисемитского характера снижаются.



Как сообщал УНН, Украина хочет вступить в Международный альянса памяти жертв Холокоста.