В правительстве назвали количество евреев в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине проживает более 120 000 евреев и лиц с еврейским семейным корнями. Об этом сообщил вице-премьер министр Украины Павел Розенко во время открытия Киевского Еврейского форума 6 мая, передает корреспондент УНН.
"По нашей оценке, более 120 000 евреев и лиц с еврейскими корнями живет сегодня в Украине", - сообщил он.
Вице-премьер министр Украины добавил, что более 70 учебных классах в Украине евреи и лица с еврейскими корнями могут получать образование на родном языке в общеобразовательных учебных заведениях.
Кроме того, по его словам, за предыдущие два года в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, а проявления вандализма антисемитского характера снижаются.
Как сообщал УНН, Украина хочет вступить в Международный альянса памяти жертв Холокоста.