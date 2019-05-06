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В уряді назвали кількість євреїв в Україні

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні проживає понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням. Про це повідомив віце-прем’єр міністр України Павло Розенко під час відкриття Київського Єврейського форуму 6 травня, передає кореспондент УНН. 

"За нашою оцінкою, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні", - повідомив він. 

Віце-прем'єр міністр України додав, що у понад 70 навчальних класах в Україні євреї та особи з єврейським корінням можуть здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Крім того, за його словами, за попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства, а прояви вандалізму антисемітського характеру знижуються. 

Як повідомляв УНН, Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту

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