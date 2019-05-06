В уряді назвали кількість євреїв в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні проживає понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням. Про це повідомив віце-прем’єр міністр України Павло Розенко під час відкриття Київського Єврейського форуму 6 травня, передає кореспондент УНН.
"За нашою оцінкою, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні", - повідомив він.
Віце-прем'єр міністр України додав, що у понад 70 навчальних класах в Україні євреї та особи з єврейським корінням можуть здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах.
Крім того, за його словами, за попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства, а прояви вандалізму антисемітського характеру знижуються.
Як повідомляв УНН, Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту.