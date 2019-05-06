В уряді назвали кількість євреїв в Україні

"За нашою оцінкою, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні", - повідомив він.



Віце-прем'єр міністр України додав, що у понад 70 навчальних класах в Україні євреї та особи з єврейським корінням можуть здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах.



Крім того, за його словами, за попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства, а прояви вандалізму антисемітського характеру знижуються.



Як повідомляв УНН, Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту.