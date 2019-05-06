Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту - Клімкін

"Минулого тижня, якщо не помиляюся, я послав офіційну пропозицію Президенту України щодо приєднання до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту. Це дещо не тільки політичне. Ви не повинні бачити тільки політичну суть. Це справа справедливості для всіх нас і для України", - сказав міністр.



Він підкреслив, що Україна – давній друг Ізраїлю, не тільки через спілкування між людьми, але й у політичній площині.



Як повідомляв УНН, Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, яких зазнали населені пункти півдня Ізраїлю із Сектора Газа.