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Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту - Клімкін

Україна хоче вступи до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту - Клімкін

Київ • УНН

 • 7803 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін надіслав офіційну пропозицію Президенту України щодо приєднання до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту. Про це міністр заявив, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає УНН. 

"Минулого тижня, якщо не помиляюся, я послав офіційну пропозицію Президенту України щодо приєднання до Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту. Це дещо не тільки політичне. Ви не повинні бачити тільки політичну суть. Це справа справедливості для всіх нас і для України", - сказав міністр.

Він підкреслив, що Україна – давній друг Ізраїлю, не тільки через спілкування між людьми, але й у політичній площині.

Як повідомляв УНН, Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, яких зазнали населені пункти півдня Ізраїлю із Сектора Газа.

Українські Національні Новини

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