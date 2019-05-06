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Украина хочет вступить в Международный альянс памяти жертв Холокоста - Климкин

Украина хочет вступить в Международный альянс памяти жертв Холокоста - Климкин

Киев  •  УНН

 • 7800 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прислал официальное предложение Президенту Украины о присоединении к Международному альянсу памяти жертв Холокоста. Об этом министр заявил, выступая на Киевском еврейском форуме, передает УНН.

"На прошлой неделе, если не ошибаюсь, я послал официальное предложение Президенту Украины о присоединении к Международному альянсу памяти жертв Холокоста. Это несколько не только политическое. Вы не должны видеть только политическую суть. Это дело справедливости для всех нас и для Украины", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина - давний друг Израиля, не только из общения между людьми, но и в политической плоскости.

Как сообщал УНН, Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые понесли населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа.

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