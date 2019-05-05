Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли Ізраїлю та Сектора Газа - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, яких зазнали населені пункти півдня Ізраїлю із Сектора Газа, повідомляє УНН з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства України.
У міністерстві повідомили, що: “Неприпустимо, коли цивільне населення стає заручником тих сил у Секторі Газа, які продовжують практику насилля і терору, наражаючи тим самим на небезпеку і жителів Ізраїлю, і власних мешканців. Ізраїльтяни та палестинці мають жити в мирі та спокої”.
Відомство закликало до негайного припинення обстрілів та деескалації ситуації.
“Прикро, що зазначені обстріли відбулися після Дня пам’яті жертв Голокосту та напередодні початку священного для всіх мусульман місяця Рамадан”, — додали у МЗС.
Як повідомляв УНН, конкурс Євробачення-2019 в Тель-Авіві пройде як планувалося, без змін, незважаючи на ситуацію навколо сектора Гази.