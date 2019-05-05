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Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы Израиля и Сектора Газа - МИД

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы Израиля и Сектора Газа - МИД

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые понесли населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа, сообщает УНН со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины.

В министерстве сообщили, что: “Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое”.

Ведомство призвало к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации.

“Досадно, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан”, — добавили в МИД.

Как сообщал УНН, конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа.

Украинские Национальные Новости

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