Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы Израиля и Сектора Газа - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые понесли населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа, сообщает УНН со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины.
В министерстве сообщили, что: “Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое”.
Ведомство призвало к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации.
“Досадно, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан”, — добавили в МИД.
Как сообщал УНН, конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа.