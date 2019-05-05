Організатори Євробачення: ситуація в Газі не вплине на конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Конкурс Євробачення-2019 в Тель-Авіві пройде як планувалося, без змін, незважаючи на ситуацію навколо сектора Гази. Про це повідомила в неділю ізраїльська корпорація суспільного мовлення Kan, яка відповідає за проведення конкурсу, передає УНН.
“Відповідно до вказівок Управління тилу всі події конкурсу „Євробачення“ пройдуть як планувалося, без змін. Підготовка проходить в рутинному режимі. Делегації продовжують репетирувати, готуючись до конкурсу” Євробачення “, який пройде у Виставковому центрі Тель-Авіва, артисти і делегації щасливі , що знаходяться в Тель-Авіві і представляють свої країни”, — йдеться в заяві корпорації.
Два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня. Ведучими Євробачення-2019 стануть ізраїльська супермодель Бар Рафаелі і телеведучий і шоумен Ерез Таль.
Раніше стало відомо, що “Ісламський джихад” пригрозив зірвати Євробачення в Ізраїлі.
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מתקפה על הדרום | דיווחים ראשוניים: צה"ל תוקף את ביתו של ראש מערך ביטחון הפנים של חמאס. בכיר בחמאס ל-@kann_news: מוכנים לנצור את האש ולסיים את הסבב הנוכחי ללא תנאים – גם לא הכסף הקטארי. דיווח של @kaisos1987 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/kPfCLMJ9K3— כאן חדשות (@kann_news) 5 травня 2019 р.