Организаторы Евровидения: ситуация в Газе не повлияет на конкурс

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101547 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103442 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126744 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112584 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

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Организаторы Евровидения: ситуация в Газе не повлияет на конкурс

Организаторы Евровидения: ситуация в Газе не повлияет на конкурс

Киев  •  УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение конкурса, передает УНН.

“В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса „Евровидение“ пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу „Евровидение“, которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны”, — говорится в заявлении корпорации.

Два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими Евровидения-2019 станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.

Ранее стало известно, что “Исламский джихад” пригрозил сорвать Евровидение в Израиле.

Видео: вечерние обстрелы территории Израиля

מתקפה על הדרום | דיווחים ראשוניים: צה"ל תוקף את ביתו של ראש מערך ביטחון הפנים של חמאס . בכיר בחמאס ל- @kann_news : מוכנים לנצור את האש ולסיים את הסבב הנוכחי ללא תנאים - גם לא הכסף הקטארי. דיווח של @ kaisos1987 ב- # חדשותהערב pic. twitter.com/kPfCLMJ9K3

— כאן חדשות (@kann_news) 5 мая 2019

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