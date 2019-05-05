Организаторы Евровидения: ситуация в Газе не повлияет на конкурс
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение конкурса, передает УНН.
“В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса „Евровидение“ пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу „Евровидение“, которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны”, — говорится в заявлении корпорации.
Два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими Евровидения-2019 станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.
Ранее стало известно, что “Исламский джихад” пригрозил сорвать Евровидение в Израиле.
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מתקפה על הדרום | דיווחים ראשוניים: צה"ל תוקף את ביתו של ראש מערך ביטחון הפנים של חמאס . בכיר בחמאס ל- @kann_news : מוכנים לנצור את האש ולסיים את הסבב הנוכחי ללא תנאים - גם לא הכסף הקטארי. דיווח של @ kaisos1987 ב- # חדשותהערב pic. twitter.com/kPfCLMJ9K3— כאן חדשות (@kann_news) 5 мая 2019